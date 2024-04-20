Прикованная к постели женщина погибла при обстреле ВСУ под Белгородом Гладков: при обстреле села Пороз под Белгородом погибли два мирных жителя

Фото: МО Украины

Село Пороз Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Погибли два мирных жителя — женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней.

В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома, — уточнил глава региона.

Кроме того, в результате нескольких сбросов сгорел сарай, еще один жилой дом сильно поврежден. Оперативные службы находятся на месте.

Ранее Минобороны РФ информировало, что российские средства ПВО ликвидировали 18 реактивных снарядов Vampire ВСУ. По данным ведомства, цели были уничтожены над Белгородской областью. Гладков отметил, что воздушные цели сбили на подлете к городу.

До этого Вооруженные силы Украины открыли огонь по городу Шебекино. В результате обстрела произошло повреждение линии электропередачи. По словам Гладкова, жители Шебекино и села Ржевка частично остались без света. При обстреле никто не пострадал.