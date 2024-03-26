Жители Шебекино и Ржевки остались без света после обстрела Гладков: в Шебекино повреждены линии электропередачи после обстрела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины открыли огонь по городу Шебекино в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате обстрела произошло повреждение линии электропередачи. По словам Гладкова, жители Шебекино и села Ржевка частично остались без света.

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. <...> Есть повреждение линии электропередачи, без света частично остаются абоненты Шебекино и Ржевки, — написал глава региона.

Гладков добавил, что часть запущенных снарядов упала на окраине Шебекино. При обстреле никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы, они занимаются устранением последствий.

Ранее Гладков сообщил об обстреле села Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области со стороны ВСУ. По его словам, в двух домах выбило стекла. На месте прилетов работают экстренные службы.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели шестилетней девочки, получившей ранение при обстреле жилых домов Каховки со стороны украинских войск. Она умерла на следующий день. По словам Сальдо, травмы девочки оказались несовместимы с жизнью.