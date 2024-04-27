Завод в Славянске-на-Кубани пострадал после атаки дронов ВСУ Синяговский: ВСУ повредили ректификационную колонну завода в Славянске-на-Кубани

Фото: МО Украины

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена ректификационная колонна на территории завода в Славянске-на-Кубани, написал в своем Telegram-канале глава муниципального округа Роман Синяговский. По его словам, резервуарный парк не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Всего было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна, — говорится в сообщении.

Возгорание было оперативно ликвидировано ответственными службами, уточнил Синяговский. Пострадавших при атаке ВСУ зафиксировано не было, констатировал он.