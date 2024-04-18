Названы последствия атаки ВСУ на приграничное российское село Старовойт: ВСУ обстреляли предприятие и энергообъект в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Удары пришлись на местное предприятие и энергетический объект. Пострадавших среди жителей нет.

В Теткино зафиксированы прилеты на одном из предприятий. В Попово-Лежачах обстрелян один из объектов энергоснабжения. Продолжается подомовой обход, — написал он.

Ранее три человека, в том числе двое детей, погибли при атаке ВСУ на село Апанасовка в Курской области. Губернатор уточнил, что с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство на автомобиль. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

Также Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию России с помощью малоразмерного воздушного шара. Дежурные средства ПВО сбили аппарат утром 16 апреля над Курской областью.

Российские регионы, подвергающиеся украинским обстрелам, отменили праздничные мероприятия в честь Дня Победы в целях безопасности. Как пояснила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, региональные власти не исключают возможных провокаций со стороны ВСУ. Она предположила, что популярная акция «Бессмертный полк» может пройти и в ином формате.