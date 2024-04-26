Иностранные бомбы разрушают Токмак: какое еще оружие Запад предоставит ВСУ

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В оперативных службах агентству ТАСС сообщили, что украинские военные при обстреле города Токмак в Запорожской области применили управляемые авиационные бомбы иностранного производства. Что известно об атаке, каким еще оружием Запад скоро снабдит Киев?

Что известно об атаке на Токмак

По информации журналистов, два снаряда были поражены российской системой ПВО.

«В 15:40 зафиксирован прилет в Токмаке. Выпущены три управляемые авиационные бомбы иностранного производства. Две поражены российским ПВО, одна достигла цели — поражен пятиэтажный жилой дом по улице Кузнечная, 34. Пострадало двое гражданских», — отметили в оперативных службах.

Оба раненых находятся в тяжелом состоянии, уточнили в агентстве. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

25 апреля губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Токмаку. По его словам, снаряд попал в жилую пятиэтажку, есть погибшие и раненые. Известно, что Токмак является городом-побратимом, поэтому туда отправились российские спасатели из региона.

«Очередное гнусное преступление киевского режима против мирных граждан — удар по нашим побратимам, по жителям города Токмака. Пензенские спасатели участвуют в разборе завалов пятиэтажного дома на улице Куйбышева, куда сегодня днем попал снаряд. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые», — сообщил Мельниченко.

Также взрывной волной были выбиты окна и двери в четырех домах и здании детского сада, добавил губернатор. Он выразил уверенность, что в скором времени Киев ответит за все преступления против народа.

Позднее губернатор Пензенской области сообщил, что сотрудники местного пожарно-спасательного центра при поддержке коллег из Запорожской области разбирают завалы многоэтажного дома в Токмаке, под которыми могут находиться люди. По его словам, после обстрела ВСУ на месте инцидента работают порядка 40 человек.

«Всего на месте работают порядка сорока человек, задействованы тяжелая техника и специальное оборудование. Работы не прекратят даже ночью, дорога каждая минута», — отметил глава Пензенской области.

На данный момент идет разбор плит перекрытия пятого этажа, куда попал снаряд украинских военных, добавил Мельниченко. Кроме того, решается вопрос с материалами для восстановления пострадавших от атаки ВСУ зданий, констатировал он.

Какое иностранное вооружение скоро появится на Украине

Украинские СМИ со ссылкой на корреспондента BBC Джонатана Била сообщают, что правительство Великобритании анонсировало крупнейший пакет военной помощи Украине на 500 млн фунтов, который будет включать в себя авиационные бомбы Paveway IV.

«Последний пакет британской военной помощи Украине будет включать бомбы Paveway IV», — написал журналист в своих социальных сетях.

По информации СМИ Украины, на данный момент неизвестно, какая модель самолета ВВС страны станет носителем авиабомб. Отмечается, что Paveway IV по своим характеристикам похожа на американские JDAM и французские Hammer. В обоих случаях снаряды были интегрированы на истребители Су-27 и МиГ-29.

Также авторы Telegram-канала «Военная хроника» подтвердили, что Великобритания планирует отправить данные снаряды Украине.

«Великобритания отправит на Украину бомбы Paveway IV. Paveway IV — это бомба с GPS/лазерным наведением весом 500 фунтов (227 кг). Максимальная дальность сброса Paveway IV от цели — более 30 км, в зависимости от высоты падения, скорости и траектории полета», — говорится в публикации.

Газета The New York Times сообщила, что в середине февраля президент США Джо Байден подписал документ о тайной передаче ракет ATACMS Украине. По ее данным, Киев уже получил боеприпасы, при этом они уже использовались для ударов по России. Отмечается, что Вашингтон не стал афишировать поставки, опасаясь эскалации с Москвой.

Изменит ли новое оружие ход СВО

В Киеве не верят, что США в рамках оказания помощи стране отправят достаточный объем вооружений и боеприпасов, чтобы ВСУ смогли удержать позиции на поле боя, пишет New York Times. Издание также указывает на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что ВСУ более года не хватает снарядов, в то время как ВС России выпускают в 10 раз больше боеприпасов.

«Украинские чиновники, похоже, скептически относятся к тому, что в ближайшие месяцы будет доставлено достаточное количество оружия быстро и последовательно, чтобы сохранить динамику», — говорится в статье.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предоставленные Киеву ракеты ATACMS не повлияют на ход специальной военной операции. По его словам, Москва «добьется своего», а поставки американских ракет добавят проблем только самой Украине.

«США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы тех систем, которые они поставляют. Это не изменит ход СВО. Мы добьемся своего», — сказал представитель Кремля.

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