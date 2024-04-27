В четырех областях Украины раздалась серия взрывов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серия взрывов произошла в четырех областях Украины, информировал «24-й канал». По данным СМИ, громкие звуки раздались на западе страны. Местные власти эти сведения не комментировали.

Как уточнили журналисты, взрывы зафиксированы в Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Кроме того, на всей территории Украины звучит воздушная тревога, констатировал телеканал.

Ранее в Одессе дважды за ночь прогремел взрыв. Власти города данную информацию не комментировали. Сведения о первой серии взрывов появились за час до этого, звуки, как уточнялось, прозвучали в районе порта. Затем последовали еще один сильный хлопок и пожар.

До этого громкие звуки произошли в Киеве. Администрация украинской столицы проинформировала о работе систем противовоздушной обороны. Других данных не раскрывалось. В местных пабликах при этом указывалось, что сначала стало известно о неспокойной обстановке в Обуховском, Белоцерковском и Бориспольском районах. Затем тревогу объявили по всему региону, а также в Киеве, Одесской, Киевской и Николаевской областях.

Кроме того, в ночь на понедельник, 22 апреля, украинские СМИ информировали, что в Одесской области прогремели взрывы, в регионе сработали системы противовоздушной обороны. Местные власти не делали по ситуации никаких объявлений.