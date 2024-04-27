«Полностью ослепили»: ВС РФ подбили штурмовую машину М1150 на базе Abrams МО: военные России подбили штурмовую машину М1150 на базе Abrams под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Военнослужащие ЦВО эвакуировали с линии фронта под Авдеевкой подбитую инженерную машину разграждения М1150 ABV базе танка M1 Abrams, сообщил РИА Новости заместитель командира полка с позывным «Вольск». По его словам, они также вывезли бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules, которые США ранее передали ВСУ.

Прорывная штурмовая машина М1150 Shredder предназначена для проделывания проходов в узлах заграждения. Попала она к нам после повреждения. Повреждена эта машина была точным попаданием нашего дрона в оптические приборы, и, получается, ее полностью «ослепили». После «ослепления» машина изменила направление и заехала на минное поле, — рассказал собеседник агентства.

Согласно данным Associated Press, Украина потеряла уже пять Abrams из полученных 31, причем только за последние два месяца. Эвсперты напомнили, что один Abrams стоит около $10 млн, и первые такие машины Вашингтон передал Киеву в сентябре 2023 года.

Ранее стало известно, что российские силы впервые уничтожили в зоне специальной военной операции американскую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса MIM-23 HAWK. В Министерстве обороны России добавили, что также был поражен склад с беспилотниками 113-й бригады теробороны, при этом ВСУ потеряли живую силу и военную технику в 115 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.