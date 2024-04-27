Удары дронов по детсадам, 66 БПЛА над Кубанью: как ВСУ атакуют РФ 27 апреля

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. 66 беспилотников пытались атаковать Краснодарский край, их сбили средства ПВО. ВСУ обстреляли два детских сада в Запорожской области. Мужчина погиб, подорвавшись на взрывоопасном предмете в Донецке. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Около 70 дронов попытались атаковать Крым и Краснодар

Десятки украинских беспилотников совершили налет на Краснодарский край и Крымский полуостров в ночь на 27 апреля. Как сообщило Минобороны РФ, 66 дронов были уничтожены средствами ПВО над Краснодарским краем, еще два — над Крымом.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что к пяти часам утра над Славянским, Северским и Кущевским районами были уничтожены более 10 беспилотников. По его словам, БПЛА пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.

Как уточнил глава Славянского района Роман Синяговский, в результате атаки получила повреждения ректификационная колонна на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об атаках на нефтезавод и объекты инфраструктуры.

Сальдо сообщил о двух погибших при обстрелах Херсонской области

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов жилой сектор Новой Каховки, сообщил в Telegram губернатор Владимир Сальдо. По населенному пункту было выпущено 12 снарядов. Три частных жилых дома получили повреждения. Один мирный житель погиб, отметил глава региона.

Кроме того, ВСУ обстреляли город Каховку. Один из снарядов попал в частный жилой дом. По словам Сальдо, в результате удара один человек погиб и еще двое получили ранения средней тяжести.

Под огнем украинских военных также оказался поселок Горностаевка. Повреждения получили три частных дома. Обошлось без жертв и пострадавших.

Минобороны РФ не комментировало информацию об ударах по населенным пунктам Херсонской области.

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рогов заявил об обстреле детских садов в Запорожье

Накануне ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Приазовское в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, БПЛА пытались ударить по детским садам «Аленушка» и «Солнышко».

«Дроны были подавлены и не смогли ударить по выбранным нацистами целям. Взрыв одного из дронов произошел на удалении в несколько десятков метров от детского сада, другого — еще дальше», — написал Рогов в Telegram-канале.

Он добавил, что беспилотники были начинены поражающими элементами. В результате их взрывов повреждения получили частный дом, продуктовый магазин и аптека.

Минобороны России не комментировало информацию об атаке на Приазовское.

Старовойт сообщил о пожаре на предприятии в Теткино из-за обстрела ВСУ

Накануне украинская армия обстреляла несколько населенных пунктов Курской области, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт. Прилеты снарядов зафиксировали на нескольких предприятиях в поселке Теткино, на одном из них возник пожар. Возгорание было ликвидировано.

Село Горналь, деревни Успеновка и Валетовка также оказались под огнем ВСУ. В Валетовке была повреждена линия электропередачи, из-за чего деревня Городище и село Козино временно остались без света.

Также ВСУ пытались атаковать регион беспилотниками. Два БПЛА были посажены средствами РЭБ вблизи Успеновки, еще один был уничтожен в районе Викторовки.

Фото: МО РФ

Один человек погиб и двое пострадали в результате атак на ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 18 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили по девять обстрелов на Донецком и Горловском направлениях. ВСУ выпустили 57 боеприпасов по региону. Шесть жилых домов и пять инфраструктурных объектов получили повреждения.

«Вследствие преступных действий ВФУ сегодня погиб мирный житель, еще двое пострадали. Пострадавшим оказана вся необходимая помощь», — написал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Мужчина 1972 года рождения погиб в результате детонации взрывоопасного предмета в Куйбышевском районе областного центра. В Ольгинке местный житель получил ранения, подорвавшись на мине «лепесток». В Александровке в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадал мужчина 1989 года рождения.

Гладков сообщил о налете БПЛА на село в Белгородской области

Накануне ВСУ обстреляли окраину поселка Прилесье Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате удара была повреждена линия электропередачи. Поселок, а также населенные пункты Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка временно остались без света.

По данным ГУ МЧС по региону, накануне вечером украинские войска также обстреливали Грайворонский округ. Прилеты снарядов были зафиксированы в Глотове, Гора-Подоле, Козинке и Смородине.

Утром 27 апреля Гладков сообщил о налете дронов-камикадзе на село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Один из них влетел в трактор. Пострадал работник сельхозпредприятия.

Другие БПЛА атаковали зерновоз, КамАЗ, «Газель» и легковой автомобиль, а также магазин. Обошлось без пострадавших.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об атаках на Белгородскую область.

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