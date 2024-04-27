Стало известно, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в Стамбуле Welt: Киев отказался от переговоров после требования Москвы по языку

Фото: МО Украины

Москва и Киев во время встречи Стамбуле почти договорились об условиях прекращения конфликта, неразрешенными оставались лишь несколько пунктов, которые в том же месяце должны были лично обсудить президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский, сообщает газета Welt Am Sonnag. Одним из них стало требование, которое Россия выдвинула после саммита: сделать русский язык вторым официальным языком на Украине. На это власти страны не согласились.

Кроме того, они сочли недопустимым условие о снятии взаимных санкций и прекращении исков в международных судах, уточняют журналисты. Источники Welt среди участников переговорной делегации со стороны Украины признались, что даже сегодня, спустя более чем два года конфликта, считают сделка по-прежнему выгодной, более того — самой лучшей, на которую можно было рассчитывать.

Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить, — резюмировал один из собеседников издания.

Ранее помощник президента Владимир Мединский рассказал, что Киев в Стамбуле должен был согласовывать договоренности с Москвой с «тремя начальниками». Так он прокомментировал российско-украинские переговоры, которые прошли в 2022 году, подчеркнув, что об этом тогда сообщила сама украинская делегация. Подробности этого утверждения он не раскрыл.

До этого сенатор Григорий Карасин в беседе с NEWS.ru предположил, что стамбульские соглашения могли бы стать базой для новых переговоров. Он пояснил, что на принципах, которые были обозначены в документах, планировалось начать реальный диалог между Москвой и Киевом.