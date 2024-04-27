В Белгородской области несколько сел попали под обстрел ВСУ МЧС: ВСУ обстреляли несколько сел в Грайворонском округе Белгородской области

Фото: МО Украины

Сразу несколько сел в Грайворонском округе Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. По информации ведомства, местных жителей призвали спуститься в подвалы или другие укрытия.

Ведется обстрел Грайворонского городского округа — с. Глотово, с. Гора- Подол, с. Козинка. Спуститесь в подвал (укрытие), — говорится в сообщении.

Оповещение об ударе через несколько минут поступило жителям села Смородино в том же округе. Информацию о разрушениях и пострадавших в ведомстве не обнародовали.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка полностью разрушен жилой дом. Осколки снарядов дали возможность предположить, что атака была проведена с применением РСЗО. При обстреле повреждения получили еще несколько расположенных рядом жилых домов. Жертв в результате атаки зафиксировано не было.

До этого Telegram-канал «Борус» опубликовал видео предполагаемой атаки Вооруженных сил Украины на учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске Воронежской области. Кадры были сняты на уличную камеру видеонаблюдения. На них видно, как на горизонте раздался взрыв. В Минобороны РФ информацию не комментировали.