Появилось видео предполагаемой атаки по авиационному центру под Воронежем

Telegram-канал «Борус» опубликовал видео предполагаемой атаки Вооруженных сил Украины на учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске Воронежской области. Кадры были сняты на уличную камеру видеонаблюдения. На них видно, как на горизонте раздается взрыв.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что два беспилотника атаковали учебный авиационный центр в Борисоглебске. По данным канала, никто не пострадал. Минобороны России эту информацию пока не прокомментировало. Канал пишет, что первый дрон врезался в фасад здания на уровне четвертого этажа около трех утра. Через час туда же попал и второй беспилотник. В результате взрывов повреждены фасад и остекление учебного центра.

В ночь на 9 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства ПВО уничтожили беспилотники на территории региона. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Позже Минобороны РФ подтвердило, что средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников ВСУ над территориями Белгородской и Воронежской областей. Также была ликвидирована украинская ракета «Нептун» у побережья Крымского полуострова.