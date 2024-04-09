Жилой дом был разрушен после удара ВСУ по Донецку

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Куйбышевского района Донецка был полностью разрушен жилой дом, сообщает РИА Новости. По данным издания, осколки снарядов дают возможность предположить, что атака была нанесена с применением РСЗО.

Перед этим над нами два дня кружил беспилотник. А что упало, я не видела, попало через один двор от меня. Я выглянула — там собралось много людей, была паника, — передали журналистам очевидцы нападения.

При обстреле повреждения получили еще несколько расположенных рядом жилых домов. Жертв в результате атаки зафиксировано не было.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее информировал, что ВСУ обстреляли жилые дома и ресторан в Ворошиловском районе города. По словам главы администрации, украинские войска также атаковали Петровский и Киевский районы. Кулемзин призывал людей не выходить на улицу и оставаться в укрытиях или других безопасных местах.

До этого снаряд ВСУ разорвался у стены библиотеки имени Крупской в Ворошиловском районе Донецка. На опубликованном в Сети фото можно было увидеть воронку от удара, осколок ракеты и стену здания с выбитыми окнами. В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что обстрел Донецка велся из РСЗО HIMARS.