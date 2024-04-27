Почти 70 беспилотников попытались атаковать российский регион МО: силы ПВО перехватили и уничтожили 66 БПЛА над Краснодарским краем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 66 беспилотников в небе над Краснодарским краем, еще два — над Крымским полуостровом, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. По словам представителей ведомства, атака со стороны Киева была пресечена ночью 27 апреля.

Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом, — отметили в ведомстве.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область, применив беспилотные летательные аппараты. Согласно данным ведомства, противник использовал дроны самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны России сбили в небе над регионом пять БПЛА.

До этого Министерство обороны России известило о ночной атаке украинских беспилотников на Ростовскую и Белгородскую области. Силы противовоздушной обороны России сбили пять дронов. Из них четыре аппарата были нейтрализованы в небе над Ростовской областью и еще один — над Белгородской областью.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков информировал о срабатывании системы противовоздушной обороны в регионе, были сбиты два украинских дрона. При атаке ВСУ никто из местных жителей не пострадал, был поврежден один автомобиль.