Пять украинских БПЛА сбили ночью над двумя российскими регионами МО РФ: средства ПВО сбили пять дронов над Ростовской и Белгородской областями

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины атаковали Ростовскую и Белгородскую области в ночь на пятницу, 12 апреля, попытавшись нанести удар по регионам беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны сбили пять дронов. Из них четыре БПЛА нейтрализованы в небе над Ростовской областью и еще один — над Белгородской.

В течение ночи 12 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один — над территорией Белгородской, — говорится в публикации.

Ранее нападение БПЛА на Ростовскую область подтвердил глава региона Василий Голубев. Губернатор отметил, что в Новошахтинске объявлен отбой атаки беспилотных летательных аппаратов. По его словам, при работе системы противовоздушной обороны никто не пострадал, повреждения объектов также не зафиксировано.

До этого Минобороны России сообщало о работе системы ПВО над Белгородской и Брянской областями. Были сбиты четыре украинских беспилотника.