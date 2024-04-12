В небе над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 03:10 в Новошахтинске Ростовской области объявлен отбой атаки беспилотных летательных аппаратов, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. По его информации, системы противовоздушной обороны уничтожили четыре БПЛА.

Силами ПВО уничтожено четыре беспилотника. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано. Информация уточняется, — сообщил глава области.

До этого беспилотники атаковали Ростовскую область 5 апреля. В результате детонации взрывного устройства на упавшем дроне, по предварительным данным, пострадали восемь человек, заявлял губернатор региона Василий Голубев. По его словам, инцидент произошел около полудня недалеко от аэродрома.

В ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 44 беспилотника над Ростовской областью, информировали в пресс-службе Минобороны РФ. В результате атаки была повреждена электроподстанция, велись работы по восстановлению энергоснабжения. Глава региона отметил, что в результате массированной атаки БПЛА никто не пострадал.

Около 600 человек остались без света из-за атаки беспилотников в Морозовском районе Ростовской области, добавил он. Голубев уточнил, что имущество граждан получило незначительные повреждения. В нескольких квартирах жилого дома выбиты стекла. Повреждены ограждение и хозпостройки на частном подворье. Жителям региона окажут помощь в восстановлении имущества.