Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Ростовской области Губернатор Голубев: 600 человек остались без света после атаки БПЛА под Ростовом

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Около 600 человек остались без света из-за атаки беспилотников в Морозовском районе Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Пострадавших нет, уточнил чиновник.

По уточненной информации, в результате ночной атаки беспилотников в Морозовском районе никто из людей не пострадал. Подстанции нанесен незначительный ущерб. Из-за повреждения ЛЭП без энергоснабжения наутро оставались около 600 жителей. Аварийные бригады «Россетей» завершают ремонтные работы, — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что имущество граждан получило незначительные повреждения. В нескольких квартирах жилого дома выбиты стекла. Повреждены ограждение и хозпостройки в частном подворье. По его словам, жителям региона окажут помощь в восстановлении имущества.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что жительница поселка Теткино Глушковского района получила ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. По словам губернатора, было зафиксировано четыре прилета. Губернатор добавил, что в селе Попово-Лежачи зафиксировали два прилета. Старовойт подчеркнул, что подомовый обход проведут сразу после того, как позволит обстановка.