Губернатор Ростовской области сообщил о пострадавших при взрыве БПЛА Губернатор Голубев: восемь человек пострадали при взрыве упавшего БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате детонации взрывного устройства на упавшем дроне в Морозовском районе Ростовской области, по предварительным данным, пострадали восемь человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. По его словам, инцидент произошел около полудня недалеко от аэродрома.

Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Раненые доставлены в районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков. Проводятся следственные действия, — написал Голубев.

Ранее Голубев заявил, что ВСУ использовали более 40 БПЛА для атаки по региону. В результате в области есть проблемы с подачей электричества, повреждена электроподстанция. По его информации, жертв нет.

До этого возле Центрального рынка в Курске зафиксировано возгорание после ликвидации беспилотного летательного аппарата. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, жителям области важно помнить, что приближение к обломкам ракет и дронов опасно и может нанести вред. Перед этим он опубликовал пост с предупреждением об опасности атаки беспилотников. Чуть позже Старовойт разместил запись о том, что в Курске сработала система противовоздушной обороны.