Российская ПВО сбила дроны ВСУ над двумя регионами ПВО уничтожила три дрона над Белгородской областью и один над Брянской

Фото: МО РФ

Российские средства ПВО в период с 14:30 до 15.00 мск уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью, еще один дрон военные нейтрализовали над Брянской, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, целью летательных аппаратов было нанесение ударов по объектам в России. БПЛА были самолетного типа, уточнили военные.

Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один – над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

11 апреля военное ведомство сообщало о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область. По сведениям военных, дроны уничтожили в районе 13:40, всего их насчитывалось две единицы.

До этого на территории Воронежской области объявили режим опасности атаки БПЛА. Представители регионального ГУ МЧС призвали местных жителей сохранять спокойствие. Жителей региона также призвали оставаться в помещениях и не подходить близко к оконным проемам.

Российские системы ПВО в ночь на 11 апреля перехватили два беспилотных летательных аппарата над Мордовией, пострадавших нет. Глава республики Артем Здунов уточнил, что уничтоженный беспилотник был самолетного типа.