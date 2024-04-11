Два украинских беспилотника попытались атаковать Белгородскую область Минобороны: ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, средства ПВО успешно поразили два дрона.

Около 13:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппаратa уничтожены над территорией Белгородской области, — отметили в МО.

Ранее 11 апреля на территории Воронежской области объявили режим опасности атаки БПЛА, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Представители ведомства призвали местных жителей сохранять спокойствие.

Жителей региона также призвали оставаться в помещениях и не подходить близко к оконным проемам. Гражданам, находящимся на улице, порекомендовали зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход. При обнаружении беспилотника следует незамедлительно покинуть зону его видимости.

Также стало известно, что российские системы ПВО минувшей ночью перехватили два беспилотных летательных аппарата над Мордовией, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов. Он уточнил, что уничтоженный беспилотник был самолетного типа.