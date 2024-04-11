Опасность атаки беспилотников объявлена в российском регионе МЧС: в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

Фото: МО Украины

На территории Воронежской области объявлен режим опасности атаки БПЛА, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Представители ведомства призвали местных жителей сохранять спокойствие.

Внимание! Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! — говорится в публикации.

Жителей региона также призвали оставаться в помещениях и не подходить близко к оконным проемам. Гражданам, находящимся на улице, рекомендуется зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход. При обнаружении беспилотников следует незамедлительно покинуть зону его видимости.

Накануне, 10 апреля, губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщал о введении режима опасности атаки беспилотников в регионе. Были приведены в боевую готовность силы противовоздушной обороны.

Также ранее Министерство обороны России сообщило, что украинские военные попытались атаковать шесть российских регионов с помощью беспилотников. Под ударом оказались Курская, Тамбовская, Белгородская, Брянская и Липецкая области, а также Республика Мордовия. В общей сложности средства ПВО сбили 12 беспилотников.