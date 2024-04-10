Режим опасности атаки БПЛА ввели в российском регионе Гусев: режим опасности атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Фото: МО Украины

Жителей Воронежской области предупредили о введении режима опасности атаки беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, силы противовоздушной обороны находятся в режиме готовности.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — написал он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ информировала, что в течение ночи с 4 на 5 апреля российские системы ПВО уничтожили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам в пяти областях России. Уточняется, что в отчет также вошли дроны, ликвидированные в утренние часы пятницы, 5 апреля.

Также губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что ВСУ использовали более 40 БПЛА для атаки по региону. В результате в области есть проблемы с подачей электричества, повреждена электроподстанция. По его информации, жертв нет.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков известил об атаке дрона ВСУ на грузовик во время движения у села Вознесеновка Шебекинского городского округа. Водитель в результате взрыва не пострадал.