Средства ПВО помешали дронам атаковать Мордовию Силы ПВО сбили два беспилотника над Мордовией

Фото: МО РФ

Российские системы ПВО ночью перехватили два беспилотных летательных аппарата над Мордовией, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов. Он уточнил, что уничтоженный беспилотник был самолетного типа. На месте происшествия работают экстренные службы.

Минувшей ночью над территорией Мордовии пресечена попытка совершения атаки c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА, — написал он.

Утром пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать шесть российских регионов в ночь на 11 апреля, задействовав беспилотные летательные аппараты. По данным ведомства, военные Украины пытались атаковать Курскую, Тамбовскую, Белгородскую, Брянскую и Липецкую области, а также Республику Мордовия. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников.

Ранее гостелерадиокомпания «Луганск» опубликовала кадры обстрела ВСУ, в результате которого пострадала съемочная группа телеканала. Снаряд упал прямо за спиной корреспондента Артема Ю., который получил контузию. Оператор Денис Ш. был госпитализирован с ранением в ногу.