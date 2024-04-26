Как ВС РФ унизили США: танки Abrams спешно убирают из зоны СВО

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

M1 Abrams

Из списка западного «чудо-оружия», используемого в зоне СВО, вычеркнут распиаренный американский танк M1 Abrams. По сообщениям Associated Press, ВСУ прекратили использование американских машин из-за высокой уязвимости перед российскими дронами.

Почему уходят Abrams

Сразу стоит отметить, что Россия не имеет подавляющего преимущества перед ВСУ в количестве дронов на линии боевого соприкосновения. Однако российские танки при этом продолжают выполнять боевые задачи и в обозримой перспективе не собираются отправляться в глубокий тыл, как их американские оппоненты. Так что реальная причина «бегства» с поля боя «Абрамсов» не столько засилье российских дронов, сколько неготовность американских танков им противостоять. Сюда можно еще добавить халатность украинского командования вкупе с недостаточным пониманием того, как должен в 2024 году выглядеть танк в зоне СВО.

На многочисленных видео, зафиксировавших поражение «Абрамсов» — в основном дронами семейства «Ланцет», — видно, что американские машины отправлялись в бой «голыми». На них не было установлено никакого дополнительного защитного обвеса — динамической защиты, козырьков, противокумулятивных решеток и антидроновых сеток, прикрывающих погон башни. Про системы РЭБ и говорить нечего.

«Абрамсы» пошли в бой в точно таком же виде, в котором выезжают на парады. И неудивительно, что очень быстро к ним прилетели «знакомиться» «Ланцеты» и FPV-дроны. По утверждениям западной прессы, для пяти из предоставленного Украине 31 «Абрамса», это «знакомство» закончилось печально — танки были выведены из строя, причем некоторые восстановлению не подлежат.

Но цифры эти явно заниженные. Почему-то западные военные эксперты забыли упомянуть тяжелую, редкую и очень дорогую машину разминирования M1150 Assault Breacher, созданную на базе M1 Abrams. Две эти 72-тонные машины были потеряны ВСУ в боях под Авдеевкой. Причем одна «затрофеена» российскими солдатами и 1 мая станет частью экспозиции западной техники на Поклонной горе в Москве.

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press M1A2 Abrams

Позор Америки

Фактически приходится говорить о полном провале «Абрамсов» в зоне СВО: серьезного ущерба российским подразделениям они не нанесли, зато сами были уничтожены. И весь мир увидел, что никакие это не супертанки и тем более не чудо-оружие. В том числе и этим объясняется нежелание американцев использовать «Абрамсы» в грядущих боях.

Вид горящей американской бронетехники крайне негативно воспринимается потенциальными покупателями, а американцы не собираются уступать танковый рынок конкурентам. И они рассчитывают, как и раньше, продавать «Абрамсы» заинтересованным странам. Вопрос только в том, а много ли теперь таких найдется?

Потенциальные покупатели всегда пристально наблюдают за эксплуатацией военной техники в боевых условиях, и на Украине «Абрамсы» выступили, надо признать, крайне неубедительно. Едва ли не хуже немецких Leopard 2, хотя и немецкий танк не показал ничего особенного.

Будут продавать и дальше

Вот почему американские танки поспешили убрать от греха подальше в тыл, да и в новом пакете военной помощи Украине «Абрамсов» больше нет, чего не скажешь про бронетранспортеры М113 и БМП Bradley.

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press M2 Bradley

Но эта бронетехника экспортной ценности не представляет, желающих ее приобрести нет, а США передают ее Украине, чтобы избежать дорогостоящей утилизации. А M1 Abrams, несмотря на его провал в степях Украины, американцы и дальше будут продвигать на мировом рынке оружия. Может, уже и не как «лучший танк в мире», как его позиционировали ранее, но можно не сомневаться, что какой-нибудь новый рекламный слоган изобретут.

Наверняка вскоре не вспомнят про «Абрамс» и на самой Украине, тем более, как показал ход СВО, никакого чудо-оружия нет в природе. Наиболее доходчиво на сей счет выразился сотрудник ЦРУ Брайан Дин Райт в интервью Foх News: «Волшебного оружия, которое решило бы все проблемы Украины, не существует. Ни одно оружие не решит главную проблему — нехватку солдат». Американец полностью прав, потому что единственным чудо-оружием во все времена был и будет хорошо подготовленный, оснащенный и мотивированный солдат, а не техника.

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