Стало известно о росте числа преступлений FPV-расчетов ВСУ в зоне СВО ЦКБР: в зоне СВО растет число военных преступлений FPV-расчетов ВСУ

Фото: МО Украины

В зоне спецоперации фиксируется рост числа преступлений со стороны FPV-расчетов ВСУ против российских военнослужащих, заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. По его словам, которые приводит ТАСС, украинская сторона публикует видеозаписи с издевательствами над военными и гражданскими с применением техники.

Украинская сторона все чаще распространяет видеозаписи с издевательствами над российскими военнослужащими и гражданскими лицами с применением средств FPV. Нелюди под запись издеваются над нашими ребятами, убивая их в конце, — заявил Кузякин.

Он отметил, что технологии FPV позволяют не только эффективно выполнять боевые задачи, но и реализовывать «самые низменные желания и поступки». Глава ЦКБР подчеркнул, что нет никакой необходимости заигрывать с жертвой в момент применения дрона, кроме как для картинки, которая пойдет на «потребу откровенному зверью».

Ранее пленный украинский военный из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко рассказал, что сослуживцы пытались убить сдавшихся российским военнослужащим бойцов FPV-дронами. По его словам, было проведено несколько атак.