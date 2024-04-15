Австрийский эксперт оценил потери военно-промышленного комплекса Украины Полковник Райснер: резервы Украины истощаются, и Киев снова потеряет территории

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Полковник австрийской армии, командир гвардии в Вене Маркус Райснер заявил, что сложившееся впечатление о некотором затишье на российско-украинском фронте весьма обманчиво. В беседе с газетой Berliner Zeitung он отметил, что на самом деле в зоне СВО идет ожесточенная борьбы за ресурсы. Он допустил, что после истощения Вооруженных сил Украины произойдет стремительный «прорыв дамбы».

Полковник пояснил, что, по сути, борьба идет на трех уровнях. На стратегическом — доминируют россияне, атакующие критически важную инфраструктуру Украины. Нападения Москвы и дальше будут такими же успешными, у Киева нет достаточного количества зенитных систем для их отражения, подчеркнул военный.

На оперативном уровне Украина столкнулась с дьявольской дилеммой: будем ли мы использовать наши немногочисленные системы ПВО для защиты критически важной инфраструктуры в городах или переместим их на передовую? — задался вопросом австрийский эксперт.

Он добавил, что уже сейчас возникло серьезное различие в артиллерийских ресурсах. Счет идет один к шести в пользу России, отметил специалист.

Военно-промышленный комплекс Украины сильно пострадал от войны, подчеркнул Райснер. Киев, по сути, живет за счет поддержки Запада, особенно, когда дело касается вопроса боеприпасов. Россия в это время производит их в три смены, продолжил полковник. Только в этом году Москва получит от пяти до шести миллионов артиллерийских снарядов за счет собственного производства и поставок из дружественных стран. Запад в это время только обещает передать Украине миллион снарядов из ЕС, отметил военный эксперт.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что обстреливая энергетическую инфраструктуру Украины, Россия делает из нее «чемодан без ручки». Он усмотрел в стратегии Москвы попытку принудить Киев к переговорам, которые не сможет обеспечить Европа.