Российские штурмовики захватили крупнейший укрепрайон ВСУ ТАСС: ВС РФ взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке

Фото: МО РФ

Российские штурмовики взяли под контроль ключевой и крупнейший укрепрайон Вооруженных сил Украины в Красногоровке Донецкой Народной Республики, сообщили ТАСС в силовых структурах региона. По данным агентства, речь идет об огнеупорном заводе, который контролировали украинские бойцы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС взяли под контроль огнеупорный завод, который был ключевым и крупнейшим укрепом противника, — отметил источник.

На данный момент продолжается зачистка очагов сопротивления, уточнили журналисты. Более подробных сведений изданию не передавали.

Ранее в Минобороны РФ объявили, что штурмовые подразделения мотострелков 5-й общевойсковой армии группировки российских войск «Восток» захватили позиции Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Выдвижение к линии фронта произошло после тщательной артподготовки, уточнила пресс-служба ведомства.

До этого телеведущий Владимир Соловьев показал, как российские силы уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS в двух километрах от Красного Лимана. Министерство обороны РФ эту информацию никак не комментировало.