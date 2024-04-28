Появились кадры уничтожения HIMARS российскими военными Соловьев опубликовал видео уничтожения HIMARS российскими военными

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

HIMARS

Российские силы уничтожили реактивную систему залпового огня в двух километрах от Красного Лимана, сообщил в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев. Он показал кадры ликвидации американского оружия. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Наши иксоводы «Ланцетом» уничтожили американскую РСЗО HIMARS в двух километрах от Красного Лимана, — написал Соловьев.

Ранее в Санкт-Петербурге на выставке, открывшейся на полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, показали обломки вооружений, которые Запад поставляет Украине. Среди них представлены фрагменты снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS и британско-французской крылатой ракеты Storm Shadow.

Военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя поставки американского вооружения на Украину, предположил, что в новом пакете помощи США передадут ВСУ БТР М113, БМП M2 Bradley, а также радары для контрбатарейной борьбы и средства обеспечения закрытой связи на уровне отделения. Он не исключил, что самым опасным оружием станет дальнобойная (около 300 км) модификация крылатой ракеты ATACMS.