В Петербурге на выставке представили обломки западного вооружения ВСУ Обломки западных вооружений для ВСУ представили на выставке в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обломки вооружений, которые Запад поставляет Украине, представили на выставке в Санкт-Петербурге. Экспозиция развернулась на полях XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает ТАСС.

На выставке представлены в том числе фрагменты снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS и британско-французской крылатой ракеты Storm Shadow. Международная встреча проходит под эгидой Совбеза РФ. По замыслу экспозиция отражает вовлеченность Запада в конфликт на Украине.

Участники встречи могут увидеть обломки авиационной противорадиолокационной ракеты HARM (США), минометной мины калибра 60 мм производства Польши, корпуса снаряда РСЗО RM-70 Vampire производства Чехии, корпуса 155-миллиметрового артиллерийского снаряда производства США. Также зрителям представлены фрагменты украинских ударных беспилотников, включая дрон «Баба-Яга».

Ранее стало известно, что Южная Корея может стать одним из лидеров производителей оружия в мире благодаря ситуации на Украине. Конфликт «открыл ее промышленности возможность подписывать крупномасштабные контракты с Европой, Ближним Востоком и Азией».