Неожиданная страна пополнит топ производителей оружия благодаря Украине Reuters: Южная Корея пополнит топ производителей оружия из-за Украины

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Южная Корея сможет пополнить топ мировых производителей оружия благодаря конфликту на Украине, информирует Reuters. Страна может войти в пятерку крупнейших экспортеров.

Британское агентство утверждает, что Южная Корея уже стала крупным игроком в мировом оборонном экспорте на фоне украинского конфликта. Ситуация «открыла ее промышленности возможность подписывать крупномасштабные контракты с Европой, Ближним Востоком и Азией». Сеул также стремится утвердиться в качестве четвертого по величине мирового экспортера оружия.

Так, президент Южной Кореи Юн Сок Ель встретился в столице с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. Стороны договорились активизировать сотрудничество в оборонной сфере, уточняет агентство.

В начале апреля посла Южной Кореи вызвали в МИД России из-за недружественных шагов. Поводом стали односторонние санкции в отношении российских физических и юридических лиц. Москва расценила это как очередной недружественный шаг Сеула. Речь идет об ограничениях, которые Южная Корея ввела из-за «незаконного сотрудничества Москвы с Пхеньяном».