Посла Южной Кореи вызвали в МИД России из-за недружественных шагов МИД вызвал посла Южной Кореи из-за санкций в отношении России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МИД России вызвал посла Южной Кореи Ли До Хана из-за недружественного шага Сеула, предпринятого «на основании голословных обвинений», говорится в сообщении ведомства. Речь идет о санкциях против физических и юридических лиц. В МИД отметили, что подобные решения Южной Кореи не могут не оказать негативного влияния на двусторонние отношения государств.

5 апреля в МИД России был вызван посол Республики Корея в Москве Ли До Хун, которому заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что введение правительством Республики Корея односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц Россия рассматривает как очередной недружественный шаг Сеула, — говорится в сообщении.

Речь идет о санкциях, введенных Южной Кореей из-за «незаконного сотрудничества Москвы с Пхеньяном». Южнокорейской стороне адресовали призыв отказаться от контрпродуктивных санкционно-силовых мер. Они, по мнению МИД РФ, провоцируют усиление напряженности на Корейском полуострове и угрожают безопасности самой Кореи.

Ранее сообщалось, что Южная Корея ввела санкции против двух физических и двух юридических лиц, которые, по данным Сеула, сотрудничают с КНДР. В список попали компании «Интеллект» и «Содействие», а также их представители Сергей Козлов и Александр Памфилов. Сеул уверен, что эти компании причастны к «финансированию ядерных и ракетных разработок» Пхеньяна.