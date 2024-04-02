Южная Корея внесла в санкционный список еще две компании из России Южная Корея ввела санкции против двух компаний из РФ за сотрудничество с КНДР

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Южная Корея ввела санкции против двух физических и двух юридических лиц, которые, по данным Сеула, сотрудничают с КНДР, сообщает Yonhap со ссылкой на МИД страны. В список попали компании «Интеллект» и «Содействие», а также их представители Сергей Козлов и Александр Памфилов.

Сеул уверен, что эти компании причастны к «финансированию ядерных и ракетных разработок» Пхеньяна. Уточняется, что северокорейские специалисты якобы привлекаются для работы в России. Также под ограничение попали два российских судна Lady R и Angara, которые, по данным МИДа, перевозили военные грузы между Россией и Северной Кореей.

Ранее Южная Корея в рамках новых санкций ввела запрет на поставки литий-ионных аккумуляторов в Россию. Речь идет в том числе об элементах питания, которые используются в электрокарах. Теперь основным поставщиком литий-ионных батарей в Россию является Китай. Согласно данным таможни КНР, в 2023 году в РФ поступило аккумуляторов более чем на $315 млн. Южная Корея поставляет намного меньше: за прошлый год было ввезено батарей и компонентов к ним на $27 млн.

До этого посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что Южную Корею могут исключить из списка недружественных стран, если страна отменит антироссийские санкции, введенные с начала СВО. Дипломат отметил, что меры наподобие ужесточения экспортного контроля в торговле с РФ не способствуют поддержанию уровня содержательного двустороннего сотрудничества.