Минобороны сообщило о продвижении ВС РФ под Угледаром Минобороны РФ: штурмовики группировки «Восток» продвигаются под Угледаром

Фото: Минобороны РФ

Штурмовые подразделения мотострелков 5-й общевойсковой армии группировки российских войск «Восток» захватывают позиции Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Их выдвижение к линии фронта начинается после тщательной артподготовки, уточнило ведомство.

В ходе атаки по позициям ВСУ постоянно работают ударные FPV-дроны, не давая противнику поднять головы, — рассказали в пресс-службе МО РФ.

Как заявил ТАСС командир штурмового полка с позывным Саваль, его подразделения успешно выполняют поставленные задачи из-за нестандартного подхода при их планировании в ходе выполнения. Офицер добавил, что ВСУ нередко ошибочно наносят удары из артиллерии по собственным позициям.

Около 500 беспилотников дальнего действия будут выпускать на Украине к середине 2024 года, информировал The Wall Street Journal со ссылкой на местных чиновников. Сейчас количество производимых дронов остается неизвестным. Выпуск БПЛА позволяет Киеву обходить политические ограничения на использование оружия, которое поставляют западные партнеры при атаках на территорию РФ. Источник в кругах украинской разведки сообщил WSJ, что лишь малая часть запущенных беспилотников достигает цели. Препятствует этому радиоэлектронная борьба со стороны российских войск.