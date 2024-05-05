Стало известно, куда пропадают иностранцы из ВСУ Сенатор Кастюкевич: на Украине наблюдается отток иностранных наемников

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Вооруженные силы Украины столкнулись с оттоком иностранных наемников, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его мнению, такая тенденция обусловлена высокими потерями в рядах украинских войск и бессмысленными приказами командиров. Как отметил Кастюкевич, все больше иностранцев разворачиваются и уезжают с Украины.

Их становится меньше. Раньше основной наплыв наемников, по данным Минобороны России, наблюдался из Польши, Канады и США. А теперь они разворачиваются и уезжают обратно, — обратил внимание Кастюкевич.

Сенатор добавил, что поражение Украины «не за горами» и военные чувствуют это. Кастюкевич подчеркнул, что это не связано с объемами помощи ВСУ со стороны США и Евросоюза, а в первую очередь вызвано невозможностью долго сохранять мотивацию солдат.

Они проиграют, потому невозможно долго сохранять мотивацию солдат, которые кладут жизни на алтарь чужих капиталов и панических атак, связанных с образом сильной России. Поэтому наемники уезжают, а военнослужащие ВСУ предпочитают сдаться в плен, — заключил сенатор.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского происходит настоящая паника. По его мнению, это связано с проблемами в зоне боевых действий и недовольством со стороны населения.