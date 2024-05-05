«Все бегут в разные стороны»: в Раде признали панику в офисе Зеленского Депутат Рады Дубинский заявил о панике в офисе Зеленского

Фото: Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский

В офисе президента Украины Владимира Зеленского происходит настоящая паника, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он находится под стражей по подозрению в госизмене. Дубинский связал такую ситуацию с проблемами в зоне боевых действий и недовольством со стороны украинского населения.

Но все бегут в разные стороны и говорят разные вещи. Несмотря на показную уверенность, у спикеров ОП (офиса президента. — NEWS.ru) паника, — говорится в сообщении.

Парламентарий обратил внимание, что после слов замначальника ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого о неспособности ВСУ добиться выхода на границы 1991 года у общественности возникли вопросы. Кроме того, обстановку накаляет истечение срока полномочий Зеленского, считает депутат. По мнению Дубинского, если летняя конференция по Украине в Швейцарии не принесет результатов, это «будет финал».

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан высказался о новом пакете военной помощи Украине, одобренном США. Он признал, что это не повлияет на ситуацию в зоне боевых действий. По мнению Салливана, российские войска смогут добиться успехов в рамках специальной операции в предстоящий период.