В украинской Полтаве раздался взрыв Жители украинской Полтавы услышали взрыв

Взрыв прогремел в украинском городе Полтава, информирует местный телеканал «Общественное» в Telegram. В публикации уточняется, что раздался соответствующий звук.

В Полтавской области с 16:25 объявлена воздушная тревога. Официального подтверждения взрыва от ведомств не поступало.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Полтаве 23 апреля на фоне воздушной тревоги. Министерство цифровой трансформации Украины представило соответствующую онлайн-карту. Документ отображал воздушную тревогу в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Официальная информация о взрывах тогда не появилась.

Издание «Страна» 5 мая сообщило о двух ударах по Славянской ТЭС, которая расположена в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики. По данным «Военной хроники», оба прилета оказались мощнейшими. В Минобороны России соответствующую информацию не комментировали.

Авторы «ВХ» уточнили, что на территории тепловой электростанции находились установки ЗРК С-300. Они не смогли отразить удары, отметили журналисты. СМИ также сообщили о воздушной тревоге в подконтрольной Киеву части Запорожской, в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.