По украинскому энергообъекту нанесли два «мощнейших удара» «Страна»: по Славянской ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР нанесли два удара

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

По Славянской ТЭС, расположенной в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики, нанесли два удара, сообщает издание «Страна». По информации «Военной хроники», оба прилета оказались мощнейшими. Минобороны России не комментировало эти сведения.

О прилетах по Славянской ТЭС сообщают местные паблики, — добавили авторы издания.

Как пишет «ВХ», на территории тепловой электростанции находились установки ЗРК С-300. Они не смогли отразить удары, уточнили журналисты. Также СМИ сообщают, что в подконтрольной Киеву части Запорожской, в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях работает воздушная тревога.

В ночь на 5 мая украинская пресса сообщила, что в Днепропетровске раздалось несколько взрывов. По сведениям СМИ, громкие звуки были слышны на фоне воздушной тревоги в городе. Местные власти ситуацию не комментировали.

Ранее глава администрации Черкасской области Украины Игорь Табурец заявил, что объект критической инфраструктуры в регионе получил повреждения, где ранее были слышны взрывы. По его словам, за медицинской помощью обратились шесть человек, погибших нет. О каком именно инфраструктурном объекте идет речь, власти региона не уточнили.