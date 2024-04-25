Объект критической инфраструктуры поврежден в украинском регионе Власти Черкасской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Черкасской области Украины, где ранее были слышны взрывы, сообщил в Telegram-канале глава областной администрации Игорь Табурец. По его словам, за медицинской помощью обратились шесть человек, погибших нет.

Поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе. На данный момент за помощью к медикам обратились шесть человек. Без погибших, — написал Табурец.

О каком именно инфраструктурном объекте идет речь, власти региона не уточняют. Как отметил Табурец, в регионе сработала система противовоздушной оброны. На место происшествия прибыли все службы.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Черкасской области в центральной части Украины. На территории региона объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены также звучали еще в четырех областях.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал кадры последствий ракетного удара по Одессе. По его словам, атаке подверглись ремонтные цеха и топливный склад украинских войск, где восстанавливают военную технику. Минобороны России не комментировало эту информацию.