В Днепропетровске раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Несколько взрывов раздалось в Днепропетровске, информировал украинский телеканал «Общественное». По данным СМИ, громкие звуки были слышны на фоне воздушной тревоги в городе. Местные власти ситуацию не комментировали.

В Днепре (Днепропетровске — ред. NEWS.ru) слышны звуки взрывов, — говорится в сообщении.

Примерно через 10 минут после публикации телеканал предупредил о повторных взрывах. Сигнал воздушной тревоги звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее российские войска ударили по подстанции в районе железнодорожной станции Лосево в Харькове, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. После удара в городе были перебои со светом. Взрывы во время ударов по энергетической системе в Харькове также раздавались в соседнем Чугуеве. Из-за повреждений ввели жесткие графики отключений света, однако они не выдерживались.

Кроме того, в Министерстве энергетики Украины объявили, что оборудование энергообъектов и линий электропередачи получило повреждения сразу в нескольких областях страны. По данным ведомства, разрушения зафиксировали в Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.