На Украине раскрыли масштаб повреждений на энергетических объектах Минэнерго Украины сообщило о пожаре на высоковольтных подстанциях под Одессой

Фото: ДСНС Украины

Оборудование энергетических объектов и линий электропередачи получило повреждения сразу в нескольких областях Украины, сообщает Министерство энергетики страны. По данным ведомства, разрушения зафиксированы в Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях. Кроме того, был зафиксирован пожар на высоковольтных подстанциях в Одесской области.

Как говорится в сообщении ведомства, оборудование энергетической инфраструктуры обесточивалось в Харьковской области, там также вновь действуют графики отключения света. Тем временем оборудование высоковольтной ЛЭП в Днепропетровской области получило повреждения. Нарушения в работе ЛЭП также зафиксированы в Черниговской области, где из-за этого частично обесточен населенный пункт.

На высоковольтных подстанциях в Одесской области произошло возгорание оборудования. Пожары ликвидированы силами ГСЧС. В результате обесточились бытовые потребители в четырех населенных пунктах, — добавили в ведомстве.

В «Укрэнерго» ранее сообщили, что в Одесской области объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения. По данным компании, некоторое оборудование пострадало из-за ударов по региону в ночь на 5 апреля.

Утром 5 апреля украинские СМИ писали, что в Одесской области раздалось несколько взрывов, за несколько часов до этого в регионе объявляли воздушную тревогу. Местные паблики отметили, что в направлении области выдвинулась группа ударных беспилотников. Позже стало известно о как минимум трех прилетах. Telegram-каналы проинформировали, что была повреждена подстанция.