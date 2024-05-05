В Госдуме назвали еще одну цель спецоперации Депутат Журавлев назвал уничтожение войск французского легиона новой целью ВС РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия и до заявления США знала о том, что Франция тайно отправляет военных на Украину для участия в боях на стороне ВСУ, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, эти наемники являются новой и законной целью ВС России в зоне СВО, по ним уже наносились удары высокоточным оружием.

Сведения, которыми располагает бывший помощник американского министра обороны, вряд ли являются для кого-то секретной информацией. Нам и так прекрасно было известно о том, что Франция направляет на Украину своих военных, правда, делает это тайно, предварительно увольняя их из армии и снабжая легендами, будто бы это медики или добровольцы, прибывшие с гуманитарной помощью, — отметил он.

По словам Журавлева, на деле же оказывалось, что эти граждане едут на Украину воевать. Депутат напомнил, что целое подразделение таких наемников было уничтожено 14 января при ракетном ударе России по целям в Харькове, а всего в зоне СВО было уничтожено 147 наемников из Франции. Он добавил, что эти «солдаты удачи», а точнее, их ликвидация, является еще одной задачей российских военных.

Появление наемников и техники — безусловно, очередная задача, наемника убить, технику ликвидировать. Остается ждать, когда лопнет терпение у руководства и будет нанесен удар по логистическим центрам отправки техники и личного состава во Франции и Польше, — заключил Журавлев.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция отправила солдат из Иностранного легиона на Украину. Он утверждает, что они участвуют в боях в Славянске.