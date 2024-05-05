Одна страна пополнила поредевшие ряды Иностранного легиона на Украине Asia Times: Франция отправила в Славянск солдат из своего Иностранного региона

Фото: МО Украины

Франция отправила солдат из Иностранного легиона на Украину, сообщил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. По его словам, которые приводит Asia Times, военные были развернуты в Славянске.

Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона, — уточнил Брайен.

Экс-помощник также сообщил, что группу французских солдат уже бросили на активные бои с ВС РФ в Донбасс. Брайен высказал мнение, что российская армия не станет долго терпеть увеличение численности иностранных военных.

В конце апреля Минобороны РФ сообщило, что ВС России с помощью артиллерии и авиации ликвидировали технику Вооруженных сил Украины, а также формирования Иностранного легиона. По данным ведомства, цели были поражены в 122 районах. По информации СК, в настоящее время участие в боевых действиях на стороне ВСУ принимают более 3,1 тысячи наемников, в частности, 816 — из США, 719 — из Канады, 694 — из Великобритании и 712 — из Грузии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков обращал внимание, что высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в зону боевых действий на Украине является важным и очень опасным. Пресс-секретарь президента РФ назвал опасной тенденцией тот факт, что французский лидер продолжает говорить о возможности прямой вовлеченности Запада в конфликт.