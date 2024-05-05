ВСУ вступили в междоусобный бой в ДНР: новости СВО на вечер 5 мая

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подразделения ВСУ вступили в бой между собой в районе подконтрольного Украине города Константиновки, расположенного в Донецкой Народной Республике, сообщают представители краматорского подполья в ДНР. Информацию о междоусобной «рубке» подтвердил Telegram-канал «Славянск Z Артемовск Краматорск». Подпольщики добавили, что пытаются выяснить причины междоусобицы.

Главные новости о том, что произошло в зоне военной операции к утру 5 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Какой населенный пункт взяли под контроль бойцы ВС РФ?

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. По данным Минобороны РФ, российские военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. В ходе боестолкновений ВС России нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах сел Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Сколько военнослужащих и техники потеряли ВСУ?

Российские военнослужащие группировки «Юг» поразили живую силу и технику пяти украинских бригад, Киев потерял до 290 солдат, сообщили в Минобороны России. Кроме того, ВСУ потеряли 155-мм гаубицу М777, три 122-мм гаубицы Д-30 и другую технику.

Бойцы «Днепра» уничтожили на Херсонском направлении до 45 военнослужащих ВСУ, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм гаубицу «Д-30».

В зоне ответственности российской группировки войск «Запад» украинские военные потеряли порядка 300 военнослужащих. Также ВСУ лишились 155-мм самоходной артиллерийской установки М109 Paladin производства США, 155-мм гаубицы М777 производства США и 122-мм гаубицы Д-30.

Вооруженные силы Украины остались еще без одного танка Abrams американского производства в зоне ответственности российской группировки войск «Центр». Кроме того, по данным ведомства, противник потерял до 380 человек личного состава, две боевые машины пехоты, включая американскую БМП Bradley, а также боевую бронемашину и три пикапа.

Что произошло между двумя бойцами ВСУ под Херсоном?

Военнослужащий украинских вооруженных сил застрелил сослуживца в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их информации, мужчина фотографировал позиции ВСУ в лесополосе. Украинца задержали, во время проверки телефона он попытался скрыться на автомобиле.

Согласно публикации, один из украинских военных открыл огонь из автомата по транспортному средству. В результате стрельбы пытавшийся скрыться водитель был ранен, он скончался от полученных ран в больнице. Позднее выяснилось, что погибший также был военнослужащим, мотивы действий мужчины устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Украинскому военнослужащему, открывшему огонь по сослуживцу, грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Вступит ли НАТО в конфликт с Россией?

Издание Repubblica заявило, что в НАТО определились с двумя красными линиями для прямого вмешательства Североатлантического альянса в конфликт на Украине. Одной из них названа военная провокация против стран Балтии, а второй — возможность проникновения России через оборону Киева или вовлечение третьих стран в боевые действия.

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что лидеры НАТО пытаются запугать Россию заявлениями о красных линиях, чтобы сдержать РФ и помешать ее развитию. По его словам, в Североатлантическом альянсе прекрасно понимают, что никто не будет атаковать Прибалтику и другие страны Евросоюза, а Белоруссия не станет новым участником конфликта на Украине, если Киев сам не пойдет на прямую агрессию.

Каковы шансы Украины расплатиться с Западом за военную помощь?

Газета The Wall Street Journal напомнила, что группа иностранных держателей украинских еврооблигаций согласилась на двухлетнюю отсрочку долга, полагая, что конфликт завершится в 2024 году, однако установленные сроки истекают уже в августе текущего года. По данным издания, если Киеву не удастся заключить новую сделку, то стране грозит дефолт.

Украина может провести целевую приватизацию металлургической промышленности, чтобы расплатиться за оказанную Западом помощь, однако эта сфера напрямую зависит от работы энергетических объектов, внушительная часть которых уничтожена, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Он также допустил, что к 2025 году Украина и вовсе может перестать существовать.

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