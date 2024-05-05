Российские войска поразили еще один танк Abrams в зоне СВО Минобороны России: ВСУ потеряли еще один танк Abrams в зоне проведения СВО

Фото: Karolis Kavolelis via imago-images.de/Global Look Press

Танк Abrams

Вооруженные силы Украины лишились еще одного танка Abrams американского производства в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Кроме того, противник потерял до 380 человек личного состава, две боевые машины пехоты, включая американскую БМП Bradley, а также боевую бронемашину и три пикапа.

ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, боевую бронированную машину и три пикапа, — говорится в публикации.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены американская гаубица М777, польская самоходная артиллерийская установка Krab и легкая американская гаубица М102. Также противник лишился гаубиц Д-20, Д-30 и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Ранее в Сети появились кадры удара российских войск по танку M1 Abrams в зоне СВО. Уточнялось, что сперва по машине прилетел управляемый снаряд «Краснополь», после чего ее атаковали беспилотниками.

До этого Минобороны России открыло в парке Победы на Поклонной горе в Москве выставку вооружения и военной техники, захваченных в ходе СВО. На ней в том числе можно увидеть трофейный танк Abrams.