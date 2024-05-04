Опубликованы кадры уничтожения еще одного танка Abrams в зоне СВО «РВ»: ВС РФ подбили американский танк Abrams под Авдеевкой

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Вооруженные силы России подбили еще один американский танк M1 Abrams в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Как отмечается, сначала по боевой машине ударили управляемым снарядом «Краснополь», а затем добили при помощи беспилотников. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Канал утверждает, что кадры сняты в субботу, 4 мая, во время наступления группировки войск ВС РФ «Центр» на Авдеевском направлении.

Об уничтожении танка Abrams ранее сообщал и военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, случилось это во время попытки ВСУ контратаковать на Авдеевском направлении. ВС РФ эту попытку сорвали. Вместе с Abrams также уничтожена боевая машина Bradley, добавил он. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее сообщалось, что российские силы взяли под огневой контроль основные дороги в Часов Яр, лишив тем самым противника возможности свободного подвоза резервов и боеприпасов. ВСУ используют «окольные пути», но и они простреливаются российскими бойцами. Минобороны данную информацию не комментировало.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российская армия уничтожила под Купянском более 20 украинских военнослужащих из группировки, которая готовилась для сдерживания наступления ВС РФ. По его словам, прилет произошел накануне вечером. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.