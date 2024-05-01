Трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Американский танк M1 Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе специальной операции, был доставлен на Поклонную гору на выставку трофейной техники, сообщает пресс-служба Минобороны России. Кроме того, на выставку привезли штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle, передает РИА Новости.

На выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации у Музея Победы на Поклонной горе доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle производства США, — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что выставка трофейной техники открывается сегодня, 1 мая. Она продлится до конца месяца. Представленные на ней машины M1 Abrams и M1150 Assault Breacher Vehicle были захвачены российскими войсками в районе Бердычей на Авдеевском направлении.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие Центрального военного округа эвакуировали первый танк M1 Abrams американского производства, использовавшийся украинскими войсками в зоне боевых действий. Разбитая бронемашина была оперативно вывезена в Москву.