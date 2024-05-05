Украинский военный застрелил сослуживца за фотосъемку «Страна.ua»: солдат ВСУ застрелил сослуживца из-за съемки позиций под Херсоном

Фото: Dmytro Smolyenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Военнослужащий украинских вооруженных сил застрелил сослуживца в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их информации, мужчина фотографировал позиции ВСУ в лесополосе. Украинца задержали, во время проверки телефона он попытался скрыться на автомобиле.

Согласно публикации, один из украинских военных открыл огонь из автомата по транспортному средству. В результате стрельбы пытавшийся скрыться водитель был ранен, он скончался от полученных ран в больнице. Позднее выяснилось, что погибший также был военнослужащим, мотивы действий мужчины устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Украинскому военнослужащему, открывшему огонь по сослуживцу, грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Ранее СМИ сообщали, что один из украинских военнослужащих, вооруженный автоматом АК-47, взял в заложники двух сослуживцев в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Согласно публикации, солдат заставил их поехать к медикам, которых впоследствии также взял в заложники. Через некоторое время мужчину задержали.