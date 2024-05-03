Украинский военный взял в заложники сослуживцев под Херсоном «Страна»: украинский военный взял в заложники сослуживцев и медиков под Херсоном

Военнослужащий Вооруженных сил Украины взял в заложники двух сослуживцев в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных структурах. Он заставил их поехать к медикам, которых также взял в заложники.

Военный подошел к своим сослуживцам, у него в руках был АК-47. Он приказал им отвезти его к медикам, причину не объяснял. Когда его доставили к врачам, он вышел из машины и, угрожая оружием, заставил их сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев, — приводит издание слова собеседника.

По дороге его задержали. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Петропавловске-Камчатском мужчина взял в заложники женщину и угрожает ей расправой. Злоумышленник не выставлял никаких условий и не шел на переговоры. Силовикам пришлось идти на штурм дома. Злоумышленника задержали, никто не пострадал.