Экономист оценил шансы Украины расплатиться с Западом Экономист Разуваев: Украину ожидает массовая приватизация для оплаты госдолга

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Украина может провести целевую приватизацию металлургической промышленности, чтобы расплатиться за оказанную Западом помощь, однако эта сфера напрямую зависит от работы энергетических объектов, внушительная часть которых уничтожена, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Он также допустил, что к 2025 году Украина и вовсе может перестать существовать.

Теоретически, чтобы расплатиться с долгами, украинские власти могут провести целевую приватизацию металлургической промышленности, активов, например, — сказал экономист.

По словам Разуваева, киевские власти раньше надеялись на получение средств в виде замороженных странами Запада российских активов, однако, подчеркивает специалист, к украинцам пришло понимание, что этого не случится. Если же приватизировать Украине будет нечего, то единственным вариантом для властей этой страны станет расплата территориями, резюмировал собеседник.

Ранее газета The Wall Street Journal напомнила, что группа иностранных держателей украинских еврооблигаций согласилась на двухлетнюю отсрочку долга, полагая, что конфликт завершится в 2024 году, однако установленные сроки истекают уже в августе текущего года. По данным издания, если Киеву не удастся заключить новую сделку, то стране грозит дефолт.