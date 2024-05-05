Военэксперт рассказал, вступит ли НАТО в конфликт с Россией на Украине Военэксперт Литовкин: НАТО хочет запугать Россию заявлениями о «красных линиях»

Лидеры НАТО пытаются запугать Россию заявлениями о «красных линиях», чтобы сдержать РФ и помешать ее развитию, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, в Североатлантическом альянсе прекрасно понимают, что никто не будет атаковать Прибалтику и другие страны Евровосоюза, а Белоруссия не станет новым участником конфликта на Украине, если Киев сам не пойдет на прямую агрессию.

НАТО продолжает запугивать Россию. В отношение нашей страны они придерживаются двух правил — сдерживания и наставничество. Они пытаются сдерживать нас по всем фронтам, в первую очередь мешать нашему развитию. Под наставничеством подразумеваются попытки НАТО навязать свои условия, чтобы альянс диктовал России, как ей дальше жить, — пояснил специалист.

По его словам, на Западе знают об отсутствии наступательных действий в отношении европейских государств, а единственным условием для вовлечения Белоруссии в украинский конфликт станут военные действия Киева против республики. Литовкин подчеркнул, что в этих условиях НАТО нужно как-то себя проявить.

Но НАТО надо как-то себя проявлять. Учитывая, что сейчас натовская техника представлена у нас на Поклонной горе, что для альянса настоящий стыд и позор, они тешат себя громкими угрозами против России. Пытаются успокоить самих себя, и американского и европейского обывателя, сделав вид, что еще чего-то стоят, — добавил он.

В завершение эксперт констатировал, что итоги прошлогоднего контрнаступления ВСУ показали, что ситуация на самом деле обстоит совсем иначе. Однако вместо признания своих ошибок Запад во всем обвинил украинских генералов, хотя все произошло по вине Североатлантического альянса и США.

Ранее издание Repubblica заявило, что в НАТО определились с двумя «красными линиями» для прямого вмешательства Североатлантического альянса в конфликт на Украине. Одной из них названа военная провокация против стран Балтии, а вторая — возможность проникновения России через оборону Киева или вовлечение третьих стран в боевые действия.