НАТО определилась с «красными линиями» для вмешательства на Украине Repubblica: НАТО установила две «красные линии» для вмешательства на Украину

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НАТО «в очень конфиденциальной форме» установила две «красные линии» для прямого вмешательства альянса в конфликт на Украине, сообщает итальянское издание Repubblica со ссылкой на источники из дипломатических кругов. Они включают в себя «возможность проникновения России через оборону Киева», а также «прямое или косвенное вовлечение третьих сторон» в конфликт на Украине.

НАТО <...> установила как минимум две красные линии, за которыми может быть прямое вмешательство в конфликт на Украине. На данный момент следует подчеркнуть, что не существует оперативных планов, предусматривающих отправку людей, — говорится в публикации.

Авторы издания отмечают, что Украина больше не может контролировать свои границы, и в случае реализации такого сценария, Белоруссия может быть напрямую втянута в военное противостояние, а войска и арсенал этой страны приобретут решающее значение для Москвы. Это, в свою очередь, может активизировать оборонительные действия НАТО в поддержку Украины, следует из текста.

Ранее военный корреспондент Кристель Нэан добавила, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гипотетической отправке войск для помощи Украине неизбежно привели бы к прямому столкновению между РФ и НАТО. По ее словам, в этом случае диспропорция в вооруженных силах будет такова, что Москва окажется вынуждена нанести ядерный удар.